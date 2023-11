FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 450 dänischen Kronen belassen. Die Herausforderungen in den USA nähmen zu, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter Verweis auf die Neunmonatszahlen sowie die zwei aufgegebenen US-Windkraft-Projekte. Die Abschreibungen der Dänen fielen daher höher als erwartet aus./gl/edh;