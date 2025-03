NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 165 auf 145 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe ein durchwachsenes drittes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse habe wegen Kapazitätsengpässen die Erwartungen leicht verfehlt. OCI, die Cloud-Computing-Plattform, sei zwar besser als erwartet gewachsen. Aber angesichts fortgesetzter Kapazitätsengpässe habe er Schwierigkeiten zu erkennen, wie es hier zu einer bedeutenden Beschleunigung kommen könnte. Daher hält er die Umsatzwachstumsprognose des Managements von 15 Prozent für das Geschäftsjahr 2025/26 für ehrgeizig./ck/gl;