NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 140 auf 135 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Auftragsdynamik bei dem Softwarekonzern sei beeindruckend, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er merkte aber den komplexen Ausbau der Datenzentren für den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) an, der einige Hürden mit sich bringe. Dies bedeute Gegenwind für das kurzfristige Umsatzwachstum. Oracle mache dabei immer wieder zu hohe Versprechungen./gl/tih;