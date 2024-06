FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Oracle-Aktien von 140 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Positiver Ausblick, Cloud-Partnerschaften sowie der in den vertraglich bereits gesicherten Umsätzen erkennbare "Boom" seien wichtiger als lediglich solide Geschäftszahlen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus am Donnerstag in seinem Kommentar zum Quartalsbericht des SAP-Konkurrenten./ag/edh;