NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 200 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der gestiegene Auftragsbestand deute auf das Potenzial im Cloud-Geschäft im Geschäftsjahr 2026 hin. Daher habe die Bewertung noch mehr Luft nach oben./gl/edh;