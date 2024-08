NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 115 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur attestierte dem Chipkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie solide Zahlen und einen Ausblick, der auf eine anhaltend starke Nachfrage nach Künstliche-Intelligenz-Lösungen hindeute. Er erhöhte seine künftigen Schätzungen und macht das Kursziel nun an seinen Annahmen für Dezember 2025 fest./tih/gl;