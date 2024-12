NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 575 dänischen Kronen belassen. Die Studiendaten des Abnehmmittels Cagrisema seien ein Schock, schrieb Analyst Peter Welford am Freitag. Die Gewichtsreduktion enttäusche und zudem deuteten sich Sicherheitsbedenken an. Welford liegt mit seiner Prognose für den Cagrisema-Spitzenumsatz mit 7,5 Milliarden Dollar klar unter dem Konsens von weit über 20 Milliarden Dollar. Den angemessenen Kursverlust nach der Meldung taxiert er auf 10 bis 15 Prozent./ag/ajx;