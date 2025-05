ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Analyst Jo Walton wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten aus. In dieser Woche habe sich der Markt für diese Medikamente nicht groß bewegt. Im Fokus habe in den vergangenen Tagen vor allem das Ringen der Marktteilnehmer um neue Vertriebschancen gestanden, zum Beispiel im Direktvertrieb mit Drogerien./tih/he;