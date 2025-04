NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Dass die öffentliche und bundesstaatliche US-Krankenversicherung Medicare die Kosten für Abnehm-Medikamente erst einmal nicht übernehme, sei potenziell leicht negativ für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass viele der in Frage kommenden Patienten wegen anderer Krankheiten ohnehin schon zum Teil Anspruch auf solche Medikamente hätten./mis/ajx;