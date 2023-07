NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 850 dänischen Kronen belassen. Mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Pharmakonzerne sei er insgesamt neutral gestimmt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Novo Nordisk rechnet er jedoch mit klar höheren Umsatz- und Ergebniszahlen als der Analystenkonsens./edh/tih;