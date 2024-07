NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Mit Blick auf die am 7. August anstehenden Quartalszahlen lägen seine Umsatz- und operative Ergebnisprognose knapp unter den vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./gl/mis;