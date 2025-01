NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Ankündigung einer US-Behörde, möglicherweise Preisverhandlungen mit dem Pharmakonzern für sein Abnehmmittel Semaglutid zu führen, dürfte zu Druck auf die Preise führen, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl blieben die Gewinnaussichten für das dänische Unternehmen gut. Mit Blick auf eine erfolgreiche Studie zu einer höhere Verabreichungsdosis von Semaglutid schrieb der Experte: Je höher die Dosis, desto besser offenbar, gleichwohl dürften auch die Nebenwirkungen zunehmen./mis/stw;