LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 90 auf 85 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für die anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns an die Abspaltung von Sandoz angepasst, schrieb Analystin Emily Field in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/zb;