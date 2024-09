Novartis 100.87 CHF -0.53% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis nach einer soliden Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 103 Franken gesenkt. Die Markterwartungen an die Gewinnentwicklung hätten sich seinen Prognosen inzwischen angepasst, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht nun zunächst kaum noch Kurstreiber./ag/gl;

