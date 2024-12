NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals seien solide gewesen, schrieb Analyst Piral Dadhania am Donnerstagabend in seiner ersten Reaktion./ag/ajx;