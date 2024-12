NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 850 auf 1010 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Nettozahl der Neukunden des Streaming-Anbieters für das vierte Quartal und für 2025. Er begründete das mit starken Inhalten des Unternehmens und mit dessen starkem Wachstum aus eigener Kraft./bek/gl;