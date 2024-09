NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 750 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Streamingkonzern könne auch zur Werbegröße avancieren, schrieb Analyst Douglas Anmuth in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. 2025 werde Netflix dafür die kritische Masse erreichen./ag/gl;