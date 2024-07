NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 650 auf 750 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erwartungen seien hoch, schrieb Analyst Douglas Anmuth in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht in der kommenden Woche. Er bleibt aber optimistisch und schraubte seine Erwartungen an den Neukundenzuwachs nach oben./ag/bek;