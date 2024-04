NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe durch die Bank stark abgeschnitten und das höchste Neukundenwachstum in einem ersten Quartal seit dem Corona-Jahr 2020 erzielt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings liege das für 2024 angestrebte Umsatzwachstum unter den Erwartungen./gl/edh;