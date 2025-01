NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 975 auf 1200 US-Dollar angehoben. Vor einem Jahr sei es selbst bei den optimistischsten Erwartungen noch undenkbar gewesen, dass für die Aktie des Streaminganbieters bei ihrem Stand unter 500 Dollar jemand ein Kursziel von 1000 Dollar nennt, schrieb Analyst Laurent Yoon in seiner am Freitag vorliegenden Empfehlung. Aber dank des Nutzerwachstums und der Margensteigerungen sei genau dies Realität geworden. Seiner Einschätzung nach ist es "für die Party noch nicht zu spät"./tih/ag;