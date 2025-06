NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 1200 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die Streaming-Plattform sieht James Heaney Kurstreiber durch Preiserhöhungen in den USA und gute Inhalte. Das Aufwärtspotenzial der Aktie dürfte im zweiten Halbjahr 2025 zunehmen, schrieb er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seine langfristige Bewertungsanalyse signalisiere ein Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent./rob/edh/ag;