FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Netflix nach Zahlen zum vierten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 495 auf 600 US-Dollar erhöht. Analyst Markus Leistner wertete die Zahlen des Streaming-Anbieters als hervorragend. Das Unternehmen habe einen starken Zuwachs von mehr als 13 Millionen Abonnenten verzeichnet, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/jha/;