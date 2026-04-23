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23.04.2026 08:41:32
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung von einem beeindruckenden ersten Quartal des Nahrungsmittelherstellers. Zudem sei die Spanne für das Umsatzwachstumsziel 2026 bestätigt worden./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80.01 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.49%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
79.97 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.54%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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