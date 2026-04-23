Nestlé 79.97 CHF 5.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung von einem beeindruckenden ersten Quartal des Nahrungsmittelherstellers. Zudem sei die Spanne für das Umsatzwachstumsziel 2026 bestätigt worden./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.