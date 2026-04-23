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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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23.04.2026 08:41:32

Nestlé Sector Perform

Nestlé
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones sprach am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung von einem beeindruckenden ersten Quartal des Nahrungsmittelherstellers. Zudem sei die Spanne für das Umsatzwachstumsziel 2026 bestätigt worden./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82.00 CHF
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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