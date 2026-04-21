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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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21.04.2026 21:03:51

Nestlé Neutral

Nestlé
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die neuesten Trends im Bereich der Säuglingsnahrung. Europäische Marktdaten belegten Marktanteilsverluste beider Unternehmen und zeigten, dass die Auswirkungen einer Rückrufaktion weitreichender seien als bisher für das erste Quartal veranschlagt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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