Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die neuesten Trends im Bereich der Säuglingsnahrung. Europäische Marktdaten belegten Marktanteilsverluste beider Unternehmen und zeigten, dass die Auswirkungen einer Rückrufaktion weitreichender seien als bisher für das erste Quartal veranschlagt./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
75.36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19.43%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
75.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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