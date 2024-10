HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal von 82 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Simon Keller begründete das höhere Kursziel mit der Abkehr des Software-Entwicklers für die Baubranche von fortlaufenden Software-Lizenzen. Stattdessen setze Nemetschek auf "Abonnements in Design", so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/mis;