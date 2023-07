NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach einem weiteren Teilverkauf der Sparte Gasantrieb auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1275 Pence belassen. Analyst Pavan Mahbubani wertete den Deal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie leicht negativ, weil es sich hierbei um ein verzögertes Vorgehen des Netzbetreibers handele. Allerdings gebe es vom Käufer Macquarie die Zusicherung weiterer Teilübernahmen./bek/gl;