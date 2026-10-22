Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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23.10.2026 14:39:43
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
510.04 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der Nettogewinn sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick des Rückversicherers sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
530.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
556.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
557.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.85%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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