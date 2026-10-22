Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 510.04 CHF -0.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der Nettogewinn sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick des Rückversicherers sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.