Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Rückversicherers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Profitabilität sei sicherlich positiv zu werten. Der Experte befürchtet aber, dass sich unter den Budgets liegende Großschäden dämpfend auf die kommenden Vertragsverlängerungen auswirken werden./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
550.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
556.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
555.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.01%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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