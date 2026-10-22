Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 514.04 CHF 0.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Rückversicherers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die Profitabilität sei sicherlich positiv zu werten. Der Experte befürchtet aber, dass sich unter den Budgets liegende Großschäden dämpfend auf die kommenden Vertragsverlängerungen auswirken werden./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.