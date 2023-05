NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys auf "Underweight" belassen. Jüngste Daten aus der europäischen Biotech-Industrie belegten für das Blutkrebsmedikament Monjuvi von Morphosys im April durchwachsene Verkaufstrends, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./gl/tih;