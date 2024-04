ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Morphosys nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Die geplante Übernahme des Antikörperspezialisten durch Novartis noch im ersten Halbjahr 2024 sei auf einem guten Weg und die Markteinführung von Pelabresib in der zweiten Jahreshälfte geplant, schrieb Analystin Xian Deng am Dienstag in einer ersten Reaktion. Daten zu dem Medikament wolle Morphosys auf dem Asco-Krebskongress Ende Mai vorstellen. Eine Telefonkonferenz zu den aktuellen Zahlen werde es nicht geben./gl/ag;