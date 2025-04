NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einem Gespräch mit Investor-Relations-Mitarbeitern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Erwartungen an das erste Quartal nochmals zusammen. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet sie bei etwa 3,1 Milliarden Euro und den bereinigten Nettogewinn bei 1,2 Milliarden Euro. Änderungen nahm sie dabei nicht vor./tih/he;