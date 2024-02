NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach einem Medienbericht über eine Übernahme durch Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Biotechnologieunternehmen sei ein attraktives Übernahmeziel, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt angesichts des Umsatzpotenzials des Medikaments Pelabresib gegen Blutkrebs. Dieses Potenzial könne mithilfe eines Unternehmens mit der Möglichkeit einer weltweiten Kommerzialisierung gehoben werden./bek/stk;