NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft im Vorfeld der jährlichen Kunden- und Partnerkonferenz "Ignite" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria rechnet in seiem am Montag vorliegenden Ausblick nicht damit, dass die Veranstaltung ein bedeutender Kurstreiber für die Aktien wird. Er erwartet aber mehrere Produkt-Updates./tih/ag;