NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe reichlich Möglichkeiten mit Blick auf die Entfaltung von Geschäftsdynamik, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Experte verweist aufs Cloud-Geschäft, steigende Gewinnmargen trotz hoher KI-Investitionen sowie eine eventuell besser als erwartete Cashflow-Entwicklung im Zuge nicht mehr so rasant wachsender Investitionen./mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2025 / 20:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2025 / 11:00 / ET ;