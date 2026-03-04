NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Jahresbilanz der Franzosen an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.