NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach einer Anzeigenauslastungsanalyse bei Instagram auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Er bleibe optimistisch gestimmt, was die Aussichten der Facebook- und Instagram-Mutter betreffe, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursverluste der Aktie nach dem Quartalsbericht seien unbegründet./ck/edh;