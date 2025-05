Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag im Plus

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.59 Prozent höher bei 19’883.06 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1.51 Prozent fester bei 19’866.83 Punkten, nach 19’571.02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 20’024.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’777.33 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2.32 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’436.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’478.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17’318.55 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 sank der Index bereits um 5.21 Prozent. Bei 22’222.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 8.70 Prozent auf 470.30 USD), Microsoft (+ 8.35 Prozent auf 428.25 USD), Constellation Energy (+ 8.03 Prozent auf 241.39 USD), Marvell Technology (+ 4.56 Prozent auf 61.03 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.48 Prozent auf 573.57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen QUALCOMM (-8.14 Prozent auf 136.37 USD), Warner Bros Discovery (-3.34 Prozent auf 8.38 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2.49 Prozent auf 583.85 USD), KLA-Tencor (-2.30 Prozent auf 686.54 USD) und Gilead Sciences (-2.26 Prozent auf 104.13 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’857’591 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.826 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

