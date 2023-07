NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 330 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern habe die Erwartungen für das zweite Quartal knapp übertroffen und mit dem Umsatzausblick auf das dritte Quartal klar positiv überrascht, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen./gl/edh;