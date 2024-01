NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Die Daten der Phase-3-Studie zu dem Medikament Xevinapant zur Behandlung von Kopf- und Halskrebs seine angesichts des Blockbuster-Potenzials ein wichtiger Katalysator, um den Umsatzrückgang des Multiple-Sklerose-Mittels Mavenclad ab 2027 auszugleichen, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/tav;