FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 174 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit schwachen Ergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürfte man an den unteren Rand der bisherigen Spanne präzisieren, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas;