NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 190 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brian Balchin schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er im vierten Quartal mit positiven Studiendaten zum Multiple- Sklerose-Mittel Evobrutinib und dem Krebsmittel Xevinapant rechnet. Für Evobrutinib erhöhte er seine Schätzungen für das Jahr 2031./tih/ck;