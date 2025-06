NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einem Kapitalmarkttag der Fluggesellschaft Iberia mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Buy" belassen. Nachdem die Muttergesellschaft IAG beschlossen habe, die Übernahme von Air Europa nicht weiter zu verfolgen, sei nun die nächste Wachstumsphase von Iberia mit dem Schwerpunkt auf Expansion aus eigener Kraft und operativer Optimierung skizziert worden, schrieb Jaina Mistry in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Zielvorgaben seien gut formuliert./la/ag;