NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Präsentationen des Managements bestätigten seien Ansicht, dass der italienische Ölkonzern in seinem Sektor als Investment einzigartig sei, schrieb Giacomo Romeo am Dienstag. Eni kombiniere Wachstum im Fördergeschäft mit einer hohen Menge an verfügbaren Ressourcen und kohlenstoffarmen Geschäftseinheiten./rob/la/gl;