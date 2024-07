ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz des US-Fastfood-Konzerns hätten zwar enttäuscht, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer ersten Reaktion am Montag. Der Experte geht aber davon aus, dass der Fokus des Unternehmens auf Wertigkeit, neue Menüs und die fortgesetzte Umsetzung strategischer Prioritäten künftig zu einer verbesserten Entwicklung beitragen werden. Die Marke sei so positioniert ist, dass sie in einem von Konsumdruck geprägten Umfeld besser abschneiden sollte./la/jha/;