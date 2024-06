ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 US-Dollar belassen. Trotz des jüngsten Umsatzdrucks in den USA sollte die Fastfood-Kette in der Lage sein, die Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr dieses Jahres und auch 2025 zu verbessern, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;