NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach einer Gewinnwarnung von 5,60 auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die nunmehr zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr sei weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe in allen von der Fluggesellschaft bedienten Regionen Preisdruck sowie Kostenineffizienzen im Kerngeschäft./bek/ck;