NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der operative Verlust (Ebit) der Fluggesellschaft auf Konzernebene sei etwas höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Dienstag. In der Passage seien die Erlöse je angebotenem Sitzkilometer weniger stark gestiegen als von ihm erwartet. Die Nachfrage auf den Transatlantikrouten im Sommer sei etwas schwächer als angenommen./bek/gl;