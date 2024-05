NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Die Bewertung der Konsumgüterbranche werde insgesamt immer attraktiver, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre negative Einschätzung beginne sich zu wandeln, zumal die Ergebnisse des ersten Quartals besser gewesen seien als in den Vorquartalen./ag/bek;