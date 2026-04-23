L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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23.04.2026 22:11:48
LOréal Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. "Der Beauty-Stimulus-Plan funktioniert", schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum ersten Quartal des Kosmetikkonzerns. Sie geht von einer ungebrochenen Dynamik bei der Einführung neuer Produkte aus./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
374.15 €
|
Abst. Kursziel*:
14.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
375.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.56%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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