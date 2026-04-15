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16.04.2026 16:56:56

LOréal Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem auf bereinigter Basis soliden Wachstum von 5,1 Prozent au, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Kosmetikherstellers schrieb. Anschließend rechnet sie aber mit einer Abschwächung./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 11:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 13:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
351.25 € 		Abst. Kursziel*:
3.91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
350.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.21%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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